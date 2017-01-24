Рижское «Динамо» дома по буллитам обыграло «Югру»

Микс Индрашис
 

Микс Индрашис. Фото: Ieva Makare / LETA

Во вторник рижское «Динамо» на своем льду провело матч против ханты-мансийской «Югры». Упорнейшая борьба завершилась лишь в серии буллитов, где сильнее оказались рижане, а точнее - Филипп Толузаков и вратарь Янис Калниньш.

Еще по этой теме

Первый период:

Первый период начался с атак гостей - в течение нескольких минут рижане только оборонялись. Однако уже почти через две минуты после стартового вбрасывания у «Динамо» появился шанс сыграть в большинстве.

Реклама

За две минуты розыгрыша лишнего подопечные Нормунда Сейейса так и не смогли создать что-либо по-настоящему опасное у ворот Александра Шарыченкова. Однако вскоре после возвращения полевого игрока на лед в составе «Югры» вновь последовало удаление - на этот раз правила нарушил голкипер, сделавший подножку.

Во время этого большинства рижане имели все шансы выйти вперед, но до заброшенной шайбы дело так и не дошло. Впрочем, «динамовцы» наконец перехватили инициативу и заиграли первым номером.

В середине игрового отрезка две минуты штрафа получил Колтон Гиллис, и на этот раз тяжело уже пришлось молодому латвийскому вратарю Янису Калниньшу. К его чести, выстоял он уверенно, хотя россияне и сделали несколько опаснейших бросков по его воротам.

В оставшееся время команды показывали равный и довольно открытый хоккей, голкиперы регулярно вступали в игру, а один раз рижан спасла штанга.

Под занавес двадцатиминутки «Югра» прибавила в скорости и прижала противника к воротам, но команды ушли на перерыв при нулевой ничьей.

Второй период:

Во втором периоде команды первым номером играла «Бгра», но временами «Динамо» перехватывало инициативу. Янис Калниньш вступал в игру значительно чаще Шарыченкова, однако действительно опасные моменты возникали как у одних, так и у других ворот.

В середине периода давление россиян выросло еще сильнее, но затем рижане нашли в себе силы дать отпор и вновь пошли в атаку.

Примечательно, что скорости во втором игровом отрезке немного снизились, однако хоккеисты чаще пытались показать индивидуальное мастерство. Игра стала и аккуратнее - за весь период не последовало ни одного удаления.

Третий период:

В начале третьего периода ситуация на площадке особо сильно не изменилась, но уже

на четвертой минуте игрового отрезка Александр Ерофеев открыл счет в матче и вывел рижан вперед.

После заброшенной шайбы команда Сейейса воодушевилась и пошла в атаку с новыми силами.

На 13-й минуте под рев трибун был удален Роберт Липсбергс - арбитр дал ему две минуты штрафа за симуляцию, однако зрители, игроки и тренер придерживались другого мнения - всем показалось, что его толкнули на борт.

На реализацию лишнего россиянам потребовалась 1 минута и 1 секунда. После броска со средней дистанции

Егор Иванов остался на добивании в одиночестве перед воротами рижан, и Калниньш оказался бессилен - 1:1.

В оставшееся время на площадке наблюдалась равная борьба, команды играли аккуратнее, скорости снизились. В итоге, основное время так и закончилось при ничейном результате.

Овертайм победителя также не выявил, а в серии буллитов сильнее оказалось «Динамо», а автором единственной заброшенной шайбы стал Филипп Толузаков.

Еще по этой теме
Рижское «Динамо» одержало победу во Владивостоке

Рижское «Динамо» одержало победу во Владивостоке

«Амур» разгромил рижское «Динамо» на своем льду

«Амур» разгромил рижское «Динамо» на своем льду

Китайский клуб лишил «Динамо» надежды на попадание в «play-off»

Китайский клуб лишил «Динамо» надежды на попадание в «play-off»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 43500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 279650 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR

reklama.vesti.lv

Марат Башаров рассказал о страшной болезни Showbiz

Марат Башаров рассказал о страшной болезни

10 интересных фактов о пользе фиников Wo&Men

10 интересных фактов о пользе фиников

Дочь Пескова поделилась редким кадром с братьями и отцом Wo&Men

Дочь Пескова поделилась редким кадром с братьями и отцом

Участница «Голоса» продолжает лечение после страшной аварии Showbiz

Участница «Голоса» продолжает лечение после страшной аварии

Певица Слава не стесняется располневшей фигуры в купальнике Showbiz

Певица Слава не стесняется располневшей фигуры в купальнике

Хоккей

КХЛ

TVNET спрашивает

В этом году счета за отопление Вас: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 