Рижское «Динамо» дома по буллитам обыграло «Югру»

Во вторник рижское «Динамо» на своем льду провело матч против ханты-мансийской «Югры». Упорнейшая борьба завершилась лишь в серии буллитов, где сильнее оказались рижане, а точнее - Филипп Толузаков и вратарь Янис Калниньш.

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Первый период:

Первый период начался с атак гостей - в течение нескольких минут рижане только оборонялись. Однако уже почти через две минуты после стартового вбрасывания у «Динамо» появился шанс сыграть в большинстве.

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За две минуты розыгрыша лишнего подопечные Нормунда Сейейса так и не смогли создать что-либо по-настоящему опасное у ворот Александра Шарыченкова. Однако вскоре после возвращения полевого игрока на лед в составе «Югры» вновь последовало удаление - на этот раз правила нарушил голкипер, сделавший подножку.

Во время этого большинства рижане имели все шансы выйти вперед, но до заброшенной шайбы дело так и не дошло. Впрочем, «динамовцы» наконец перехватили инициативу и заиграли первым номером.

В середине игрового отрезка две минуты штрафа получил Колтон Гиллис, и на этот раз тяжело уже пришлось молодому латвийскому вратарю Янису Калниньшу. К его чести, выстоял он уверенно, хотя россияне и сделали несколько опаснейших бросков по его воротам.

В оставшееся время команды показывали равный и довольно открытый хоккей, голкиперы регулярно вступали в игру, а один раз рижан спасла штанга.

Под занавес двадцатиминутки «Югра» прибавила в скорости и прижала противника к воротам, но команды ушли на перерыв при нулевой ничьей.

Второй период:

Во втором периоде команды первым номером играла «Бгра», но временами «Динамо» перехватывало инициативу. Янис Калниньш вступал в игру значительно чаще Шарыченкова, однако действительно опасные моменты возникали как у одних, так и у других ворот.

В середине периода давление россиян выросло еще сильнее, но затем рижане нашли в себе силы дать отпор и вновь пошли в атаку.

Примечательно, что скорости во втором игровом отрезке немного снизились, однако хоккеисты чаще пытались показать индивидуальное мастерство. Игра стала и аккуратнее - за весь период не последовало ни одного удаления.

Третий период:

В начале третьего периода ситуация на площадке особо сильно не изменилась, но уже

на четвертой минуте игрового отрезка Александр Ерофеев открыл счет в матче и вывел рижан вперед.

После заброшенной шайбы команда Сейейса воодушевилась и пошла в атаку с новыми силами.

На 13-й минуте под рев трибун был удален Роберт Липсбергс - арбитр дал ему две минуты штрафа за симуляцию, однако зрители, игроки и тренер придерживались другого мнения - всем показалось, что его толкнули на борт.

На реализацию лишнего россиянам потребовалась 1 минута и 1 секунда. После броска со средней дистанции

Егор Иванов остался на добивании в одиночестве перед воротами рижан, и Калниньш оказался бессилен - 1:1.

В оставшееся время на площадке наблюдалась равная борьба, команды играли аккуратнее, скорости снизились. В итоге, основное время так и закончилось при ничейном результате.

Овертайм победителя также не выявил, а в серии буллитов сильнее оказалось «Динамо», а автором единственной заброшенной шайбы стал Филипп Толузаков.

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