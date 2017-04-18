Серебряный призер ЧМ по легкой атлетике сбежал из расположения сборной Кубы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике в тройном прыжке Педро Пичардо сбежал из расположения сборной Кубы в немецком городе Штутгарт. Об этом сообщает AS.

Как отмечает издание, спортсмен не явился на тренировку, которая состоялась в пятницу, 14 апреля. Комната, в которой проживал Пичардо, была обнаружена пустой. По предварительной информации, прыгун намерен найти убежище в Германии или Испании.

Спортсмен будет исключен из состава сборной и не выступит на чемпионате мира, который пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа. Также ему будет запрещен въезд на территорию Кубы в течение восьми лет.

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Ранее из расположения кубинской команды сбежали Орландо Ортега, Лоис Майкел Мартинес и Кастильо Маурис, которые специализируются на беге с барьерами.


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