Фанат попросил жену футболиста воздержаться от секса с мужем

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Один из фанатов Бешикташа решил, посредством Twitter, обратиться к к жене защитника «орлов» Душко Тошича, знаменитой модели и певице Елене Карлеуше, с просьбой отказаться от секса с мужем на ближайшие три недели - именно столько осталось до завершения чемпионата Турции.

Сама 38-летняя сербка лишь посмеялась над нескромным обращением фаната.

Отметим, что за три тура до конца турецкой Суперлиги Бешикташ лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на два очка. Фанатам «орлов» действительно есть о чем поволноваться.

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