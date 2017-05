Фанат попросил жену футболиста воздержаться от секса с мужем

Сама 38-летняя сербка лишь посмеялась над нескромным обращением фаната.

Отметим, что за три тура до конца турецкой Суперлиги Бешикташ лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на два очка. Фанатам «орлов» действительно есть о чем поволноваться.

Twitter

@karleusastar jelena please dont sex with Tosic in 3 weaks,after 3 weaks you can do it everydays.please Besiktas must be CHAMPION..!!!— Hıdır Hıdırov (@Ali_YAMuhammed) May 14, 2017