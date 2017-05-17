Фанат попросил жену футболиста воздержаться от секса с мужем

Фото: REUTERS/Scanpix

Один из фанатов Бешикташа решил, посредством Twitter, обратиться к к жене защитника «орлов» Душко Тошича, знаменитой модели и певице Елене Карлеуше, с просьбой отказаться от секса с мужем на ближайшие три недели - именно столько осталось до завершения чемпионата Турции.