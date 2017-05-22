Известный мотогонщик скончался от полученных в аварии травм

Ники Хэйден
 

Ники Хэйден. Фото: AP/Scanpix

Чемпион MotoGP 2006 года Ники Хэйден скончался в госпитале. Об этом сообщает Sky Sports.

Американский мотогонщик попал под машину во время велосипедной прогулки в пригороде итальянского Римини, после чего был доставлен в больницу с травмами головы и грудной клетки.

Его состояние оценивалось как тяжелое, однако немного позже спортсмен был введен в искусственную кому.

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Ники Хэйден завершил карьеру в MotoGP по окончании сезона 2015 года. В следующем году он провел еще два заезда в этой серии, но выступления сосредоточил на чемпионате мира по супербайку, где проводил и нынешний сезон. Прошлый чемпионат он завершил на пятом месте, одержав одну победу.

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