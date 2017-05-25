Новокузнецкий «Металлург» исключили из КХЛ; не будет и «Медвешчака»

Загребский «Медвежчак» и новокузнецкий «Металлург» не будут выступать в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое решение было принято на заседании Совета директоров КХЛ, на котором были утверждены основные направления развития Континентальной хоккейной лиги и состав участников следующего чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

ХК «Медвешчак» (Загреб) не подал соответствующие документы для участия в следующем сезоне, а ХК «Металлург» (Новокузнецк) замкнул рейтинг клубов по всем параметрам, в результате чего был исключен из лиги.

Таким образом, в новом сезоне КХЛ участие примут 27 клубов, на два меньше, чем годом ранее.

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Отметим, что новокузнецкий «Металлург» отыграл в КХЛ все девять сезонов, однако ни разу так и не вышел в плей-офф. Лучший результат команда показала в сезоне 2011/2012 годов, когда заняла 17 место.

В свою очередь «Медвешчак» уже ранее сообщал, что уходит из КХЛ и в будущем сезоне стартует в Австрийской хоккейной лиге (EBEL).

Совет директоров одобрил стратегические направления развития КХЛ, рассмотренные неделей ранее Правлением Лиги. Новая концепция принята с целью решения трех взаимосвязанных задач: повышения спортивного уровня КХЛ, снижения доли государственного финансирования и укрепления коммерческого потенциала клубов. На основе утвержденных положений будет сформирована единая Стратегия КХЛ на период до 2023 года.

Одной из мер по реализации стратегических задач Лиги является комплексная оценка клубов по совокупному набору объективных критериев. Разработанный рейтинг станет основой для поэтапной оптимизации состава участников чемпионата в целях дальнейшего роста его уровня, стимулирования конкуренции среди игроков за право выступления в КХЛ и содействия росту их мастерства.

Укрепление соревновательной среды станет предпосылкой для повышения зрелищности матчей и фактором дальнейшего роста интереса к чемпионату со стороны различных слоев аудитории. Возрастание коммерческого потенциала Лиги создаст благоприятные условия для последовательного выполнения клубами обязательств по снижению доли средств государственного бюджета в их финансировании.