Объятия латвийского мальчика с Роналду очень дорого обойдутся Латвии

 

Фото: Reuters/ScanPix

Произошедший в пятницу во время футбольного матча между сборными Латвии и Португалии, возможно, самый яркий момент, когда маленький мальчик выбежал на поле, чтобы обнять своего кумира Криштиану Роналду, дорого обойдется Латвийской федерации футбола, - сообщил ее президент Гунтис Индриксонс.

Как написала в соцсетях мама Эвита, ее сына зовут Оливер и он еще раньше, будучи в Барселоне, хотел выбежать на поле во время матча к своим футбольным кумирам. Бдительные охранники помешали этому.

Сама мама гордится смелостью сына и тем, что в пятницу в Риге сбылась его мечта.

Реклама

Фото: LETA

«Это ненормально, это неправильно. Случившееся дает еще один повод задуматься, каким является главный стадион страны. Такие игры, как матч с Португалией, должны проходить на новом стадионе. Я думаю, что там подобные недоразумения не случились бы», - отметил в разговоре с Латвийским радио Индриксонс.

Видео

Самому мальчику за его выходку ничего не будет, а вот Федерации придется весьма и весьма раскошелиться.

В социальных сетях приводятся примеры подобных случаев в других странах и называются суммы штрафов от 15 до 30 тысяч евро.

Индриксонс также уверен, что штраф будет немаленьким, однако не назвал конкретную сумму.

Президент Федерации не обвиняет мальчика и отмечает, что за этот случай должны отвечать другие: мальчика подняли над заградительным барьером, вот он и выбежал на поле. В целом, работой охраны на стадионе он доволен, но допускает, что кто-то из служащих на какое-то время утратил бдительность, что и сделао возможным этот инцидент.

Как сообщалось, 9 июня в квалификационном матче Чемпионата мира по футболу сборная Латвии уступила на своем поле чемпионам Европы сборной Португалии со счетом 0:3. В составе победителей двумя голами и одной результативной передачей отметился лцчший футболист прошлого года Криштиану Роналду.

ЧМ-2018: Латвия - Португалия

Фото: ЧМ-2018: Латвия - Португалия0

Сборная Португалии и лучший футболист мира Роналду прибыли в Ригу

Фото: Сборная Португалии и лучший футболист мира Роналду прибыли в Ригу0

Еще по этой теме
Роналду оказался самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Роналду оказался самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Роналду в Риге осчастливил маленьких фанатов

Роналду в Риге осчастливил маленьких фанатов

ЧМ-2018: Португалия уверенно обыграла Латвию

ЧМ-2018: Португалия уверенно обыграла Латвию


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Земля
Земля, Rīga, 160000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR

reklama.vesti.lv

Эффектно! Ревва вышел на красную дорожку в образе женщины Showbiz

Эффектно! Ревва вышел на красную дорожку в образе женщины

Не надо стесняться: Рианна показала располневшую фигуру в прозра Showbiz

Не надо стесняться: Рианна показала располневшую фигуру в прозра

Ученые узнали, что может изменить внешность ребенка еще в утробе Wo&Men

Ученые узнали, что может изменить внешность ребенка еще в утробе

Девушки в мужских рубашках: 4 образа от дизайнера, включая секси Wo&Men

Девушки в мужских рубашках: 4 образа от дизайнера, включая секси

NASA отобрало 12 человек для полета на Марс Hi-Tech

NASA отобрало 12 человек для полета на Марс

Футбол

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 