Объятия латвийского мальчика с Роналду очень дорого обойдутся Латвии

Произошедший в пятницу во время футбольного матча между сборными Латвии и Португалии, возможно, самый яркий момент, когда маленький мальчик выбежал на поле, чтобы обнять своего кумира Криштиану Роналду, дорого обойдется Латвийской федерации футбола, - сообщил ее президент Гунтис Индриксонс.

Как написала в соцсетях мама Эвита, ее сына зовут Оливер и он еще раньше, будучи в Барселоне, хотел выбежать на поле во время матча к своим футбольным кумирам. Бдительные охранники помешали этому.

Сама мама гордится смелостью сына и тем, что в пятницу в Риге сбылась его мечта.

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Фото: LETA

«Это ненормально, это неправильно. Случившееся дает еще один повод задуматься, каким является главный стадион страны. Такие игры, как матч с Португалией, должны проходить на новом стадионе. Я думаю, что там подобные недоразумения не случились бы», - отметил в разговоре с Латвийским радио Индриксонс.

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Самому мальчику за его выходку ничего не будет, а вот Федерации придется весьма и весьма раскошелиться.

В социальных сетях приводятся примеры подобных случаев в других странах и называются суммы штрафов от 15 до 30 тысяч евро.

Индриксонс также уверен, что штраф будет немаленьким, однако не назвал конкретную сумму.

Президент Федерации не обвиняет мальчика и отмечает, что за этот случай должны отвечать другие: мальчика подняли над заградительным барьером, вот он и выбежал на поле. В целом, работой охраны на стадионе он доволен, но допускает, что кто-то из служащих на какое-то время утратил бдительность, что и сделао возможным этот инцидент.

Как сообщалось, 9 июня в квалификационном матче Чемпионата мира по футболу сборная Латвии уступила на своем поле чемпионам Европы сборной Португалии со счетом 0:3. В составе победителей двумя голами и одной результативной передачей отметился лцчший футболист прошлого года Криштиану Роналду.







































































































































Aizvērt ЧМ-2018: Латвия - Португалия Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET













Aizvērt Сборная Португалии и лучший футболист мира Роналду прибыли в Ригу Mario Cruz/EPA Mario Cruz/EPA Mario Cruz/EPA Mario Cruz/EPA







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