Шарапова пропустит Уимблдон и другие турниры на траве из-за травмы

Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что не сможет по состоянию здоровья выступить на Уимблдонском турнире в нынешнем сезоне. Также она пропустит и другие ближайшие турниры на траве.

«После дополнительного медобследования я с горечью сообщаю, что надрыв мышцы не позволяет мне соревноваться на травяных турнирах, где я планировала выступить», - сообщила Шарапова, слова которой приводит «Р-Спорт».

Теннисистка также поблагодарила организаторов турнира в Бирмингеме за их намерение предоставить ей wild card. При этом Шарапова сообщила, что планирует выступить на турнире в Стэнфорде, который начнется 31 июля.

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Россиянка после 15-месячной дисквалификацию за употребление мельдония в конце апреля вернулась на корт. Сыграв на турнирах в Штутгарте и Мадриде, 30-летняя спортсменка снялась с турнира в Риме из-за травмы левого бедра. Во время матча второго круга с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони при счете 4:6, 6:3, 2:1 в свою пользу россиянка отказалась от продолжения борьбы. При этом Шарапова заметно хромала, когда покидала корт, а ее левое бедро было перемотано.

В настоящее время Шарапова занимает 178-е место в мировом рейтинге. Она является бывшей первой ракеткой мира и победительницей пяти турниров Большого шлема.







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