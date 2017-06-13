Объятия с Роналдо: Федерация футбола хочет взыскать с родителей штраф

Латвийская федерация футбола попытается взыскать с родителей штраф, присужденный ей за выбежавших во время квалификационного матча чемпионата мира 2018 года между сборными Латвии и Португалии детей. Об этом сообщил руководитель отдела проектов и маркетинга федерации Максим Распопов, пишет Mixnews.lv.

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Напомним, что матч Португалии, с участием звездного игрока Криштиану Роналду, сборная Латвии по футболу провела в минувшую пятницу, 9 июня.

Наша сборная уступила Португалии со счетом 0:3.

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Но матч имел неожиданное завершение. На поле выбежал мальчик Оливер, чтобы обнять звезду португальской сборной Криштиану Роналду, а следом за ним на футбольном поле оказались еще несколько детей.

Видео

Позже мама Оливера - Эвита написала в соцсети, что

ее сын еще раньше, будучи в Барселоне, хотел выбежать на поле во время матча к своим футбольным кумирам. Но, тогда бдительные охранники помешали этому.

Сама мама гордится смелостью сына и тем, что в пятницу в Риге сбылась его мечта. Интересно, мама могла подумать, в какую сумму ей обойдется мечта Оливера?











Aizvērt Маленькие болельщики кинулись на поле к Криштиану Роналду Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA







Отец мальчика Угис, который посетил матч с сыном, сказал, что даже если им придется заплатить штраф, это того стоит, ведь ребенок так счастлив, об этом пишет журнал Privātā Dzīve.

Генеральный секретарь Латвийской федерации футбола (LFF) Янис Межецкис порталу TVNET указал, что в связи с произошедшим, были назначены денежные санкции со стороны Международной федерации футбола (FIFA). Сумма будет известна на днях, она может составить около 20 тысяч евро.

«В Европе бывали случаи, когда штраф взыскивался с тех, кто выбежал на поле. Этого же постараемся добиться и мы»,

- сказал Распопов, добавив, что от детей ответственности требовать нельзя, но можно от их родителей, так как камеры видеонаблюдения зафиксировали, что родители помогли детям перебраться через ограждения.







Aizvērt Сборная Португалии и лучший футболист мира Роналду прибыли в Ригу Mario Cruz/EPA Mario Cruz/EPA Mario Cruz/EPA Mario Cruz/EPA







Представитель Государственной полиции Анце Розите порталу TVNET подтвердила, что на родителей мальчика завели административное дело.

«Это ненормально, это неправильно. Случившееся дает еще один повод задуматься, каким является главный стадион страны. Такие игры, как матч с Португалией, должны проходить на новом стадионе. Я думаю, что там подобные недоразумения не случились бы», - отметил в разговоре с Латвийским радио Индриксонс.

А в это время в соцсетях люди рассуждают, что мальчик и родители не виноваты, а штраф должны взыскивать с охраны, которая замешкалась и не смогла вовремя отреагировать, предотвратив побег детей на поле. И с организаторов мероприятия, которые не смогли обеспечить хорошую охрану.

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