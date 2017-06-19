В Китае во время матча на поле произошла драка

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Во время матча 13-го тура национального первенства Китая по футболу между «Гуанчжоу Фули» и «Шанхай СИПГ» бразильский футболист Оскар спровоцировал конфликт, дважды ударив мячом по игрокам противоположной команды.

Действия футболиста возмутили игроков «Гуанчжоу Фули», который тут же накинулись на провокатора.

Итогом стычки стало удаление двух футболистов. По красной карточке получили игроки каждой из команд. Что касается Оскара, то он остался на поле, а сама встреча завершилась со счетом 1:1.

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