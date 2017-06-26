Только на TVNET: Покупай билеты на игру сборных Латвии и Литвы по баскетболу

На портале TVNET доступна форма для покупки билетов (смотри ниже в статье), с помощью которой можно приобрести билеты на игру в субботу, 19 августа, в Арене «Рига». Встречаются сборные Латвии и Литвы. Это будет великолепный баскетбол!

За 12 дней до начала чемпионата Европы по баскетболу сборная Латвии сыграет с вице-чемпионом Европы — сборной Литвы. Обе команды будут в лучшем составе, на площадку выйдут как-минимум 5 игроков НБА, а также звезды Евролиги. Кристап Порзиньгис против Йонаса Валанчюнаса, Янис Тимма против Миндаугаса Кузминскаса, Янис Стрелниекс против Мантаса Калниетиса и трибуны латышских болельщиков против литовских фанатов — это будет великолепный баскетбол и яркие эмоции.

Дети до 6-ти лет (включая) могут посетить игру бесплатно, не занимая сидячее место. На входе нужно будет предъявить документ, подтверждающий возраст ребенка.