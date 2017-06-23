Месси получил штраф вместо отбывания тюремного срока

Верховный суд Испании принял решение заменить наказание для нападающего Барселоны Лионеля Месси. Вместо тюремного заключение сроком на 21 месяц Месси обязан выплатить денежный штраф в размере 252 тысяч евро.

Отец футболиста также должен заплатить штраф в размере 180 тысяч евро. Прокуратура не возражает против такого развития событий.

Футболист и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 4,1 миллиона евро.

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Изначальный приговор не предполагал нахождения в тюрьме, поскольку, согласно испанскому законодательству, сроки до двух лет за экономические преступления могут быть заменены условными.

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