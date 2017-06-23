Месси получил штраф вместо отбывания тюремного срока

Лионель Месси
 

Лионель Месси. Фото: AP/Scanpix

Верховный суд Испании принял решение заменить наказание для нападающего Барселоны Лионеля Месси. Вместо тюремного заключение сроком на 21 месяц Месси обязан выплатить денежный штраф в размере 252 тысяч евро.

Отец футболиста также должен заплатить штраф в размере 180 тысяч евро. Прокуратура не возражает против такого развития событий.

Футболист и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 4,1 миллиона евро.

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Изначальный приговор не предполагал нахождения в тюрьме, поскольку, согласно испанскому законодательству, сроки до двух лет за экономические преступления могут быть заменены условными.

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