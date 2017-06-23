Легенду настольного тенниса обыграл 13-летний японец

Это был не выставочный матч, не мастер-класс от Владимира Самсонова – 13-летний японец Томокадзу Харимото и 41-летний белорус сыграли в рамках одного из этапов Кубка мира China Open-2017.

Японец выиграл в семи партиях у легендарного Самсонова, который участвовал в шести Олимпиадах и долгое время сражался на равных с лидерами настольного тенниса из Азии.

Самсонов – шестикратный чемпион Европы и трехкратный победитель Кубков мира, еще в далеком 1995 он взял первую медаль на Чемпионате мира – серебро в китайском Тянцзине. На последних Играх в Рио Владимир остановился в шаге от медали и стал четвертым в одиночном разряде. Тем не менее, на этот раз он признал силу соперника:

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«У парня большой потенциал. Я не воспринимаю его как маленького мальчика, потому что я знаю, что он очень сильный игрок,

он пробился в четвертьфинал чемпионата мира. Он – игрок топ-уровня».

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Что касается Харимото, то еще в прошлом году он стал самым молодым участником Мировой серии, дебютировав в элитных соревнованиях в 12 лет. Стоит ли говорить о том, что Томакадзу является одним из самых перспективных игроков в настольном теннисе.