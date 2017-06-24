Мексиканского боксера застрелили после тренировки

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Мексиканский боксер Улисес Уэто Элисальде был застрелен возле одного из спортзалов Мехико, откуда выходил после тренировки - сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на Boxingscene.

33-летний спортсмен направлялся в сторону дома, когда двое неизвестных в масках расстреляли спортсмена и скрылись на мотоцикле. Элисальде получил 10 пулевых ранений: 4 в шею и 2 в лицо. Он скончался на месте.

Местные власти заявили, что нападение связано с разборками преступных группировок. Почему жертвой стал спортсмен, не уточняется.

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