Мексиканского боксера застрелили после тренировки

Мексиканский боксер Улисес Уэто Элисальде был застрелен возле одного из спортзалов Мехико, откуда выходил после тренировки - сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на Boxingscene.

33-летний спортсмен направлялся в сторону дома, когда двое неизвестных в масках расстреляли спортсмена и скрылись на мотоцикле. Элисальде получил 10 пулевых ранений: 4 в шею и 2 в лицо. Он скончался на месте.

Местные власти заявили, что нападение связано с разборками преступных группировок. Почему жертвой стал спортсмен, не уточняется.