Сборная Латвии по баскетболу вошла в топ-6 чемпионата Европы

Сегодня в Праге (Чехия) завершается Чемпионат Европы среди женщин, который проходил с 16 по 25 июня. Женская сборная Латвии свой последний матч провела со сборной Турции, заняв шестое место. Турция заняло пятое место.

Латвия — Турция 63:72 (12:18, 15:25, 19:12, 17:17)

Латвия: Штейнберга 16+8 подборов, Лакса 15, Башко 11, Витола 7, Брумермане 6, Крастиня 4+6 передач, Путниня 2, Страутмане 2, Якобсоне, Креслиня.

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Турция: Холлингсворт 24, Вардали 10, Коксала 10+8 подборов, Албена 9+8 подборов+7 передач.































Aizvērt Чемпионат Европы по баскетболу: Латвия - Испания EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA







Напомни, что в субботу, 24 июня, женская сборная по баскетболу Латвии на чемпионате Европы завершила матч за 5-8 места, в котором они сразились со сборной Италии. Драматическая борьба закончилась счетом 68:67 (18:18, 19:24, 16:11, 15:14)

Теперь наша сборная получил путевку на мировое первенство 2018 года, которое состоится в Испании.

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