Сальвадорских футболистов, покусавших американских игроков, дисквалифицировали

Сальвадорские игроки Хенри Ромеро и Дарвин Серен дисквалифицированы на шесть и три матча соответственно за неспортивное поведение в четвертьфинальной игре Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) против команды США, сообщает Goal.com.

Встреча состоялась в Филадельфии 20 июля и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев турнира. Во время игры сначала защитник Ромеро укусил форварда американской команды Джози Алтидора, а потом еще ущипнул его за грудь.

Затем полузащитник Серен «попробовал на вкус» защитника сборной США Омара Гонсалеса.

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Отметим, что футболисты достаточно часто кусают друг друга в официальных матчах. Законодателем моды в этом направлении можно считать уругвайца Луиса Суареса, звездный час которого пришел в матче чемпионата мира 2014 года. Тогда нападающий узнал вкус плоти итальянского защитника Джорджо Кьеллини.

К слову, Суарес покусывал соперников регулярно: выступая за «Аякс», он «отличился» в матче чемпионата Голландии, а затем, когда стал игроком «Ливерпуля», не отказал себе в удовольствии попробовать игрока «Челси» Бранислава Ивановича.



