Остапенко и Севастова в мировом рейтинге сохранили рекордно высокие места

Ведущие латвийские теннисистки Алена Остапенко и Анастасия Севастова в новом рейтинге WTA, который был опубликован в понедельник, сохранили свои рекордно высокие места, сообщает LETA.

Первая ракетка Латвии по-прежнему Остапенко, у нее 12-е место в мировом рейтинге. Это повторный рекорд в ее спортивной карьере. Напомним, в этом месяце на чемпионате в Уимблдоне она добралась до чертвертьфинала, но уступила более опытной Винус Уильямс.

На 12-ю строчку рейтинга Остапенко попала после сенсационной победы на «Ролан Гаррос». Это рекорд и для Латвии, поскольку Лариса Нейланд в своей карьере сумела добраться лишь до 13-й позиции.

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В свою очередь Севастова в обновленом рейтинге сохранила 17-ю позицию.

Что касается других латвийских теннисисток, то Диана Марцинкевич в ранге потеряла пять мест и теперь занимает 335 позицию, а 16-летняя Даниэла Висман - 1228 место.

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