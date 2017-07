Севастова начала турнир в Швеции с разгромной победы

В данный момент Севастова в международном рейтинге находится на 17-й строчке, тогда как Блинкова занимает 115-ю позицию.

Отметим, что спортсменки уже встречались в конце прошлого года, когда Севастова играла очень неудачно. Тогда в Москве на турнире серии «Premier» в матче первого круга она уступила со счетом 6:4, 1:6, 6:7 (10:2), потерпев пятое поражение подряд.

Four straight games!



Sevastova is honing in on the first set! #ericssonopen pic.twitter.com/Mskqw8S6Iq— WTA (@WTA) July 24, 2017