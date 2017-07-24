Севастова начала турнир в Швеции с разгромной победы

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в понедельник на турнире серии «International» в шведском Бастаде в матче первого круга со счетом 6:3, 6:1 разгромила Анну Блинкову из России. За победу Севастова заработала 30 рейтинговых очков WTA и премию 3400 долларов.

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В данный момент Севастова в международном рейтинге находится на 17-й строчке, тогда как Блинкова занимает 115-ю позицию.

Отметим, что спортсменки уже встречались в конце прошлого года, когда Севастова играла очень неудачно. Тогда в Москве на турнире серии «Premier» в матче первого круга она уступила со счетом 6:4, 1:6, 6:7 (10:2), потерпев пятое поражение подряд.

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Four straight games!



Sevastova is honing in on the first set! #ericssonopen pic.twitter.com/Mskqw8S6Iq— WTA (@WTA) July 24, 2017

В следующем круге Севастовой предстоит встретиться с Екатериной Александровой или Елизаветой Куличковой - обе теннисистки представляют Россию.

Sevastova in complete control of the second set! #ericssonopen pic.twitter.com/4zbHBOOqWH— WTA (@WTA) July 24, 2017

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