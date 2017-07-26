Промоутер Джошуа назвал дату реванша с Кличко

Владимир Кличко и Энтони Джошуа
 

Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото: AP/Scanpix

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что уже практически определена дата и место боя проведения реванша с Владимиром Кличко.

"Я был в Вегасе, чтобы получить промоутерскую лицензию в штате Невада, и у меня все прошло хорошо. Я встречался с представителями MGM и T-Mobile Arena. Именно Вегас – наиболее вероятное место проведения боя. На данный момент обсуждается дата 11 ноября.

Скорее всего, понадобится несколько недель для того, чтобы решить организационные вопросы. Считаю, что Кличко решится на реванш и верю, что он состоится именно в Вегасе", - цитирует Хирна Boxingscene.

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