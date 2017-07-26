В дебютном матче Озолиньша рижское «Динамо» уступило «Локомотиву»

Рижское «Динамо» в среду в Минске провело первую проверочную игру перед стартом нового сезона КХЛ. В столице Белоруссии команда Сандиса Озолиньша, для которого этот матч стал дебютным в качестве главного тренера, уступила ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).

Единственную шайбу в составе «Динамо» забросил Гунар Скворцов, тогда как у противника отметились Денис Алексеев, Денис Мосалев и Егор Коршков, причем последняя шайба была заброшена в пустые ворота после замены вратаря на шестого полевого игрока.

Отметим, что после матча команды провели серию буллитов, в которой сильнее оказались рижане, победившие со счетом 2:1. В составе «Динамо» голами отметились новички-легионеры - Лукас Лессио и Дэнни Кристо.

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На турнир в Минск рижское «Динамо» отправилось в составе 28 игроков. Среди них нет защитника Гунтиса Галвиньша и нападающих Мариса Бичевскиса, Микса Индрашиса и Гинтса Мейи, которые остались тренироваться в Латвии. Кроме того, в Минск не поехал и Георг Головков, который после тяжелой травмы плеча не сможет играть минимум три месяца.

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