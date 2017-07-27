Тайсон Фьюри снова объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я был благословлен добиться наивысших результатов в своей жизни и карьере. Это путешествие было эпическим. Спасибо всем фанатам, кто меня поддерживал и верил в меня на этом пути. Надеюсь, вы насладились им в той же степени, что и я», – написал Фьюри в Instagram.

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В своем последнем бою британец одержал победу на Владимиром Кличко в ноябре 2015. С тех пор ему были предъявлены обвинения в употреблении допинга, сам боксер имел проблемы с наркотиками, а также лишился боксерской лицензии.

Несмотря на все это, в июле 2017 года Фьюри заявил, что намерен вернуться на ринг и даже начал подготовку в потенциальному бою.

Отметим, что Фьюри уже не в первый раз заявляет, что уйдет из бокса.

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