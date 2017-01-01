Рижское «Динамо» дома уступило СКА

Вечером в среду рижское «Динамо» провело очередной домашний матч в рамках регулярного сезона КХЛ. Игра против санкт-петербургского СКА выдалась очень динамичной и напряженной, однако сильнее оказались гости, победившие со счетом 3:1

Первый период:

Первый период начался в равной борьбе, команды сразу же взвинтили темп, что было на руку более мастеровитым игрокам СКА.

Первый опасный момент возник на исходе второй минуты матча - отличился мог Микс Индрашис, однако Игорь Шестеркин не дрогнул. Россияне создали первый по-настоящему опасный момент у ворот Яниса Калниньша в начале пятой минуты игрового отрезка и вышли вперед -

индивидуальное мастерство продемонстрировал Сергей Калинин.

Вскоре после этого две минуты штрафа получил Нериюс Алишаускас, рижане две минуты, пусть с трудом, и выстояли, однако гости сумели полностью завладеть инициативой.

Несколько минут «Динамо» только отбивалось, и на 12-й минуте периода на скамейку штрафников отправился Гинтс Мейя, однако, к удивлению игроков СКА, рижане не прижались к собственным воротам, а завладели шайбой и начали атаковать в меньшинстве.

На 17-й минуте периода «динамовцы» опять остались в меньшинстве - за подножку был наказан Оскар Батня. СКА расстреливал ворота Калниньша, однако тот действовал безупречно.

Менее, чем за полторы минуты до перерыва рижане в очередной раз нарушили правила и были вынуждены играть в меньшинстве до самой сирены. Выдержать финальный натиск россиян удалось, и команды ушли отдыхать при минимальном преимуществе клуба из Санкт-Петербурга.

Второй период:

Второй период рижское «Динамо» начало в меньшинстве, и СКА сразу же пошел в атаку. Россияне не ослабляли давление на протяжении всего периода, рижане же отлично действовали на контратаках, создавая у ворот Шестеркина действительно опасные моменты.

Впрочем, Калниньшу приходилось куда тяжелее, ведь броски по его воротам практически не прекращались.

Один из них - в исполнении Никиты Гусева - достиг цели на 9-й минуте периода.

После пропущенной шайбы рижане бросились в атаку, вынуждая противника ошибаться. В результате, Андрей Алтыбармакян отправился отдыхать на две минуты, а рижане получили шанс разыграть лишнего. Розыгрыш, однако, не удался - ровно через 50 секунд правила нарушил уже Никита Евпалов, и команды были вынуждены играть 4 на 4.

За 5 минут и 5 секунд до перерыва СКА вновь осталось вменьшинстве, а потом и вовсе втроем против пятерых «динамовцев». Рижане стремились реализовать столь сильное преимущество и добились своего, когда на лед вернулся четвертый игрок россиян.

Автором заброшенной шайбы стал Лукас Лессио - 1:2!

На последних секундах периода СКА вновь завладел инициативой, прижал рижан к их воротам, но судья остановил матч лишь тогда, когда Гунарс Скворцов и Владислав Гавриков устроили драку. В результате, за 0,6 секунды до перерыва Скворцов получил сразу два удаления (за толчок клюшкой и за грубость), а Марис Бичевскис - одно (опасная игра высоко поднятой клюшкой). В свою очередь СКА отделался лишь двумя минутам штрафа для Гаврикова за грубость.

Третий период:

Заключительный отрезок игрового времени команды начали, играя в неравных составах. Две минуты меньшинства стоили рижанам много сил, однако они сумели удержать свои ворота на замке. Правда, вскоре за задержку клюшки был наказан Никита Евпалов, и СКА снова получил возможность разыграть лишнего.

Питерские хоккеисты устроили настоящий штурм латвийских ворот и сумели переиграть Калниньша за секунду до возвращения Евпалова на лед -

на этот раз точным броском отметился Сергей Широков.

Вскоре после заброшенной шайбы в меньшинстве остался уже российский клуб, и рижане попытались сократить разрыв в счете, но Игорь Шестеркин действовал безупречно, раз за разом выручая свою команду.

Чуть менее, чем за 5 минут до конца матча на скамейку штрафников отправился Терри Гальярди, рижане уверенно выстояли две минуты и ринулись в атаку: броски по воротам Шестеркина следовали один за другим, но российский вратарь продолжал уверенно охранять свои ворота.

В итоге, игра так и завершилась со счетом 3:1 в пользу СКА, а рижане в очередной раз терпят поражение и остаются без столь необходимых очков.