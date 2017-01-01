ФИФА огласила претендентов на попадание в команду года

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) определила 55 лучших игроков мира в 2017 году.

Итоги голосования будут объявлены 23 октября на церемонии The Best FIFA Football Awards в Лондоне. В символическую команду попадут: один вратарь, четыре защитника, тир полузащитника и три нападающих.

Вратари: Джанлуиджи Буффон (Италия / Ювентус), Давид де Хеа (Испания / МЮ), Кейлор Навас (Коста-Рика / Реал), Мануэль Нойер (Германия / Бавария), Ян Облак (Словения / Атлетико).

Защитники: Давид Алаба (Австрия / Бавария), Жорди Альба (Испания / Барселона), Дани Алвес (Бразилия / ПСЖ ), Жером Боатенг (Германия / Бавария), Леонардо Бонуччи (Италия / Милан), Даниэль Карвахаль (Испания / Реал), Джорджио Кьеллини (Италия / Ювентус), Диего Годин (Уругвай / Атлетико), Давид Луис (Бразилия / Челси), Филипп Лам (Германия / Бавария) , Матс Хуммельс (Германия / Боруссия Д), Марсело (Бразилия / Реал), Хавьер Маскерано (Аргентина / Барселона), Пепе (Португалия / Бешикташ), Жерар Пике (Испания / Барселона), Серхио Рамос (Испания / Реал), Тьяго Силва (Бразилия / ПСЖ),Самюэль Умтити (Франция / Барселона), Антонио Валенсия (Эквадор / МЮ), Рафаэль Варан (Франция / Реал).

Полузащитники: Тьягу Алькантара (Испания / Бавария), Серхио Бускетс (Испания / Барселона), Каземиро (Бразилия / Реал), Филиппе Коутиньо (Бразилия / Ливерпуль), Эден Азар (Бельгия / Челси), Андрес Иньеста (Испания / Барселона), Иско (Испания / Реал), Н'Голо Канте (Франция / Челси), Тони Кроос (Германия / Реал), Неманья Матич (Сербия / МЮ), Лука Модрич (Хорватия / Реал), Месут Озил (Германия / Арсенал), Поль Погба (Франция / Ювентус), Марко Верратти (Италия / ПСЖ), Артуро Видаль (Чили / Бавария).

Нападающие: Гарет Бейл (Уэльс / Реал), Карим Бензема (Франция / Реал), Эдинсон Кавани (Уругвай / ПСЖ), Криштиану Роналду (Португалия / Реал), Пауло Дибала (Аргентина / Ювентус), Антони Гризманн (Франция / Атлетико), Златан Ибрагимович (Швеция / МЮ), Харри Кейн (Англия / Тоттенхэм), Роберт Левандовски (Польша / Бавария), Ромелу Лукаку (Бельгия / МЮ), Килиан Мбаппе (Франция / ПСЖ), Лионель Месси (Аргентина / Барселона), Неймар (Бразилия / Барселона), Алексис Санчес ( Чили / Арсенал), Луис Суарес (Уругвай / Барселона).