Спортсмены взвесились: Бриедис оказался тяжелее соперника

В пятницу, за день до четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии в «Арене Рига», лучший латвийский боксер Майрис Бриедис и его соперник из Кубы Майк Перес прошли официальную процедуру взвешивания. Мероприятие состоялось в 17:00 в гостинице «Radisson Blu Hotel Latvija».

Результаты взвешивания показали, что латвийский боксер Майрис Бриедис весит на 600 грамм больше своего соперника.

Перес первым оказался на весах, демонстративно съев до этого кусок пирога. Такой жест лишь подтверждает опасения спортсмена не вписаться в рамки весовой категории ( 90,7 кг). Вес Переса в пятницу после обеда составил 89,5 кг.

Затем на весы встал Бриедис, вес которого составил 90,1 кг.

«Чувствую себя фантастически, и с нетерпением жду завтрашний бой. Надеюсь, что будет большая поддержка. Все боксеры в этом турнире очень сильные, со своими плюсами и минусами», - сказал Бридис после взвешивания.

«Кто-то сказал, что я вешу больше нормы на 5 кг. Ерунда! Поэтому и поел торт, они в Латвии очень вкусные. Меня мотивирует моя семья,» отметил Пересс.

Бой боксеров состоится в субботу (30 сентября) в «Арене Рига», которая обещает быть переполненной. Были даже выпущены дополнительные билеты. Дуэль Бриедиса и Пересе будет самым масштабным боем, проходящим до сих пор в Латвии.