Легендарный Беккер продает свои трофеи, чтобы расплатиться с долгами

Легендарный теннисист Борис Беккер решил продать все свои трофеи, в том числе победителя Уимболдона, чтобы хотя бы частично расплатиться с имеющимися у него долгами. Кроме этого, немецкий теннисист задумал продать принадлежащую ему коллекцию элитных часов, сообщает The Sun.

По информации издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, Беккер должен кредиторам около 61 миллиона евро. В список вошли 14 человек и несколько организаций.

Самый большой долг Беккера составляет 37 миллионов евро, который требует вернуть немецко-швейцарский бизнесмен Ганс-Дитер Клевен.

В июне 2017 года Беккер был признан Лондонским судом банкротом по иску банка Arbuthnot Latham & Co на сумму в 9 миллионов фунтов стерлингов.

Причиной финансового краха звезды стали неудачные финансовые инвестиции, а также бракоразводные процессы. Ему пришлось отдать более 10 миллионов евро своей бывшей супруге Барбаре, а также выплатить порядка двух миллионов российской модели Анжеле Ермаковой, у которой от него родилась дочь.