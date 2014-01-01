Рижское «Динамо» проиграло 14-й матч подряд

В четверг рижское «Динамо» провело очередной выездной матч - против подольского «Витязя». Несмотря на то, что рижане играли первым номером и значительно перебросали противника, матч закончился совсем не в их пользу - со счетом 4:1 победила подмосковная команда.

Первый период:

Первый период прошел в более-менее равной борьбе, инициативу перехватывала то одна, то другая команда. Связано это с большим количеством удалений - они следовали одно за другим, и несколько раз команды играли 4 на 4 и даже 4 на 3. В целом, за 20 минут игрового времени команды набрали 16 минут штрафа.

Впрочем, чаще удалялся «Витязь», поэтому «Динамо» имело отличные шансы реализовать лишнего, но перед воротами стоял Михаил Бирюков, который держал их на замке и ошибок не допускал.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте матча, когда в большинстве точный бросок сделал Алексей Копейкин - Янис Калниньш среагировать не успел.

После пропущенной шайбы рижане бросились отыгрываться и провели несколько действительно отличных атак, особенно, во время игры в большинстве, но до перерыва шайба так и не пересекла линию ворот.

Второй период:

Во втором периоде рижское «Динамо» здорово прибавило в скорости и частенько зажимало противников в их зоне. Михаил Бирюков трудился без устали, тогда как у Яниса Калниньша работы было гораздо меньше.

Рижане чаще бросали по воротам, их атаки были более опасными, однако завершающего броска не хватало катастрофически.

На 7-й минуте игрового отрезка две минуты получил Игорь Головков, и на этот раз розыгрышем лишнего «динамовцы» воспользовались - один из бросков завершился добиванием -

Николай Жердев сравнял счет на табло и открыл счет заброшенным за «Динамо» шайбам!

После пропущенной шайбы «Витязь» быстро пришел в себя и попытался выровнять ситуацию на площадке. Рижане отдавали инициативу неохотно, однако одна из атак россиян все-таки завершилась успешно -

на 15-й минуте периода Иван Петраков переиграл Калниньша и вывел свою команду вперед - 2:1.

Третий период:

Третий период начался с удалений - уже через минуту после стартового вбрасывания две минуты заработал Микс Индрашис, а еще через три секунды отдыхать отправился Роман Горак.

В неполных составах успеха не смогла добиться ни одна, ни другая команда. В дальнейшем же рижане играли первым номером и пытались сравнять счет, в свою очередь «Витязь» отлично действовал на контратаках.

На 16-й минуте периода Гинтс Мейя получил две минуты за подножку, за что поплатилась вся команда:

при игре в большинстве Максим Афиногенов совершил великолепный сольный проход, обыграл защитников, а затем и вратаря - 3:1.

За 2 минуты и 50 секунд до финальной сирены в меньшинстве остался «Витязь», а «Динамо» заменила вратаря на шестого полевого игрока.

Рижанам не удалось сломить ход встречи и при игре 6 на 4 -

за 52 секунды до окончания матча Артем Швец-Роговой отправил шайбу в пустые ворота и остановил окончательный счет в матче - 4:1 в пользу «Витязя».

Таким образом, рижское «Динамо» потерпело уже 14-е поражение подряд и прочно занимает последнее место во всей лиге.