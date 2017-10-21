В матче НБА разочарованный баскетболист поцеловал судью

Американский баскетболист, центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» Дуайт Ховард поцеловал судью во время матча регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс».

Таким оригинальным образом спортсмен отреагировал на решение арбитра вынести ему пятое персональное замечание.

Судья зафиксировал нарушение со стороны Ховарда в эпизоде с борьбой за подбор под кольцом «Атланты». Поцелуй пришелся в макушку темнокожего судьи, который на удивление спокойно отреагировал на произошедшее.

Добавим, что матч закончился со счетом 109:91, а Ховард завершил встречу, имея в своем активе 20 очков.