Хоккеисты санкт-петербургского СКА в гостях нанесли поражение братиславскому «Словану» со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ и обновили рекорд чемпионатов России по продолжительности серии с набранными очками в одном сезоне.

В составе СКА шайбы забросили Никита Гусев (10'), Сергей Широков (15'), Сергей Плотников (21'), Вячеслав Войнов (27') и Егор Рыков (51'). Свои ворота в неприкосновенности сохранил Микко Коскинен.

Питерские армейцы пока не потерпели ни одного поражения в основное время в текущем сезоне и набрали очки в 28 играх подряд. Ранее магнитогорский «Металлург» набирал очки в 27 матчах подряд в сезоне-2005/06.

В рамках двух сезонов эта серия СКА достигла 30 игр, что является повторением рекорда «Магнитки», установленного в сезонах-1999/00 и 2000/01.

СКА (76) уверенно возглавляет таблицу регулярного чемпионата КХЛ, опережая ближайшего преследователя - «Йокерита» (55) на 21 очко.