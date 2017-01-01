Овечкин купил теплые вещи канадскому бомжу, которого увидел на улице

Нападающий сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин подарил теплые вещи бездомному, которого встретил на улице в канадском городе Эдмонтон, куда столичная команда прилетела на матч регулярного чемпионата.

Об этом сообщила супруга 32-летнего хоккеиста Анастасия Шубская на своей странице в Instagram.

Шубская выложила часть переписки с Овечкиным в одном из мессенджеров, где спортсмен рассказывает, что купил бездомному шапку, свитер и теплую куртку. «Здесь холодно, он без одежды. Мне стало его жалко», - написал Овечкин благоверной.

Свидетелями произошедшего также стали сотрудники одного из кафе в Эдмонтоне, о чем было написано в аккаунте заведения в Twitter.

На данный момент «Вашингтон» занимает 11-е место в Восточной конференции, а Овечкин с десятью голами располагается на втором месте в списке лучших снайперов сезона в НХЛ.