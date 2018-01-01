На зимних Играх-2018 впервые в истории выступят афганские спортсмены

На зимних Олимпийских играх 2018 года будут представлены спортсмены Афганистана. Горнолыжники Саед Алишах Фарфанг и Сайад Хусаини квалифицировались для участия в гигантском слаломе в Пхенчхане. Они стали первыми представителями своей страны, которые примут участие в зимних Играх.

Как сообщает ТАСС, глава Олимпийского комитета Афганистана Мухаммед Захир Агбар подписал соответствующее соглашение с председателем Национального олимпийского комитета Южной Кореи Ким Ун Ёном на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов, которая проходила в Праге.

«Мы хотим представить свою страну с новой стороны. Хотим показать миру, что Афганистан - это не только война»,

- сказал Хусаини, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее спортсмены из Афганистана принимали участие в 13 летних Олимпиадах. В активе афганских атлетов две бронзовые медали в соревнованиях тхэквондистов.

Горнолыжные олимпийские соревнования не в первый раз привлекают представителей южных и экзотических стран. Например, на Играх в Сочи в 2014-м году под флагом Таиланда выступала известная скрипачка Ванесса Мэй. Она показала 67-й результат в гигантском слаломе. Однако, позже она была дисквалифицирована за подтасовку результатов в отборочных соревнованиях.