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«Сухарь» Бобровского и «выстрел» Панарина обеспечили «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»

NEWSru.com
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Артемий Панарин | Фото: AP/Scanpix

Хоккеисты клуба «Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке обыграли со счетом 2:0 «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Сначала у хозяев льда отличился Зак Веренски (34'), а в середине заключительной двадцатиминутки российский нападающий Артемий Панарин (48'), в несвойственной ему манере, сокрушительным щелчком отправил шайбу в верхний угол ворот шведского голкипера Хенрика Лундквиста.

Вратарь сборной России Сергей Бобровский отразил все 36 бросков и был признан первой звездой матча и дня в НХЛ.

«Коламбус», который выиграл третий матч подряд, сейчас располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 25 очков после 20-ти матчей.

НХЛ
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