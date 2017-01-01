В команду года по версии УЕФА могут попасть 11 футболистов «Реала»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал список из 50 игроков, претендующих на попадание в символическую сборную по итогам 2017 года. Наибольшее представительство в нем получили игроки мадридского «Реала» - 11 человек.