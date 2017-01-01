Отстранение России от Олимпиады: что думают в РФ, США и Латвии

5 декабря Международный олимпийский комитет запретил России выступать на Олимпиаде в Южной Корее под флагом РФ, однако «чистые» спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом. Реакция последовала незамедлительно - одни радовались такому исходу событий, другие были возмущены, а некоторые так и вовсе назвали произошедшее чудом.

«Они сделали это. Поразительно, но члены исполнительного комитета МОК сделали это. Они выставили мошенников вон, - пишет спортивный обозреватель USA Today Кристин Бреннан. - Государственная допинговая машина - самая зловещая в наше время и худшая со времен ГДР предыдущего поколения - наконец получила заслуженное наказание».

«Только те спортсмены, которые смогут доказать, что они не принимали запрещенные препараты, и получат подтверждение от комиссии - как представляется, независимой и отвечающей требованиям всемирной антидопинговой полиции WADA, - будут допущены к соревнованиям в Пхенчхане. И даже тогда они не смогут носить российскую форму, выступать под российским флагом и услышать российский гимн, если выиграют золото», - говорится в статье.

«И какое это прекрасное, заслуженное наказание для российского президента Владимира Путина», - заявила она.

Между тем высокопоставленные представители России считают, что выступление на ОИ-2018 под нейтральным флагом неприемлемо. Об этом, в частности, заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. По словам парламентария, российские спортсмены оказались в ситуации, когда личный успех на Олимпиаде в случае решения принять в ней участие будет стоять в одном ряду с «унижением и крушением мечты для огромной страны», а достигнутая медаль станет только личным достижением спортсмена.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook тоже эмоционально отреагировала на решение МОК. «Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да», - уверена она. По ее словам, решение МОК - очередная безуспешная попытка «завалить Россию», которая сегодня возрождается как «спортивная держава», пишет NEWSru.com.

«Решение МОК является дискриминационным, несправедливым, унижающим национальное достоинство нашей страны»,

- заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к руководству Национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, Белоруссии, Казахстана и Киргизии с предложением воздержаться от участия в Олимпийских играх в 2018 году в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным, передает РИА «Новости».

Информатор Всемирного антидопингового агентства и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории

Григорий Родченков заявил, что «гордится» решением Международного олимпийского комитета об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане.

Во вторник вечером последовала и реакция Латвии. По словам президента Латвийского олимпийского комитета Алдона Врублевскиса, МОК принял правильное решение, дисквалифицировав Россию, но позволив участвовать в Олимпиаде «чистым» спортсменам.

«Я ни один раз говорил, что скелетонист Мартинс Дукурс и четверка Оскара Мелбардиса - олимпийские чемпионы. Решение МОК - еще одно тому подтверждение», - сказал Врублевскис.

Интересна и реакция самих спортсменов, выступление которых на Олимпиаде оказалось под угрозой. К примеру, мнение хоккеиста Александра Овечкина, который выступает в НХЛ и не собирался на ОИ, сильно отличается от мнения Ильи Ковальчука, который решил не уезжать за океан, а остаться в КХЛ и выступить в Южной Корее.

«Я не считаю, что это правильно. Решение МОК необоснованно. Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шокирует. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счёт и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого совсем», — приводит слова Овечкина агентство городских новостей «Москва».

"Ехать на Олимпиаду надо обязательно! Отказаться – значит сдаться!

Все прекрасно понимаем, что решение МОК – чистая политика и против кого именно она направлена. В принципе, было понятно, что будет такое решение. Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну. Все чистые спортсмены должны ехать. Для многих это будут последние Игры, и возможности попасть на Олимпиаду у них больше не будет. Мы, спортсмены, вне политики. Для нас это ответственный турнир, он ничем не будет отличаться от других. Патриотизм, любовь к стране – она в сердце. Для этого не обязательно кричать или даже носить флаг на груди. Если, даст бог, удастся хорошо выступить, мы обязательно споём гимн.

Есть чувство досады, что политика превзошла спорт. Ведь всегда говорили, что спорт — вне политики.

Олимпиада – это центральное событие в хоккее в любом случае. И мы должны быть там. Не скажу, что есть какая-то обида в связи с решением. Скорее, недопонимание. Ведь мы всего лишь спортсмены, которые каждый день тренируются, делают свое дело и мечтают представлять свою страну. Да, у нас забрали флаг и гимн, но не забрали честь и совесть! Мы знаем, что мы россияне, что мы представляем лучшую страну в мире. Думаю, наши болельщики еще больше будут нас поддерживать. И мы попытаемся сделать всё, чтобы оправдать надежды людей", - совсем иначе видит ситуацию Илья Ковальчук.

Овечкин не понял Ковальчука. Хоккейный мир — о решении МОК

Боль, стыд и гордость: реакция на решение МОК по российским спортсменам

Вы верите в чудеса? Россия наконец отстранена за использование допинга