Гвардиола признал, что нынешняя победная серия «Манчестер Сити» - ненормальное явление

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что команда не сможет пройти весь сезон английской Премьер-лиги без поражений и повторить уникальное достижение лондонского «Арсенала» в сезоне-2003/04.

«Горожане» сейчас уверенно лидируют в чемпионате после 17 туров, одержав 16 побед и один раз сыграв вничью.

«Я чувствую, что мы можем играть лучше. Намного, намного лучше. Мы постараемся сделать это, - приводит слова наставника Daily Mail. - Сезон без поражений? Этого не произойдет. Мы будем проигрывать матчи. Это достижение принадлежит Венгеру. Что происходит сейчас, это исключение, то, что мы сделали, это ненормально. Постараемся продолжить в том же духе, но мы проиграем».

При этом Гвардиола, который был частью «Барселоны» Йохана Кройфа, выигравшей четыре чемпионата Испании подряд подряд и принесшей каталонцам первую победу в Лиге чемпионов, признался, что не смог бы пробиться в качестве игрока в нынешний состав «горожан».

«Смог бы я пробиться в стартовый состав такого «Сити«? Ни за что. Фернандиньо намного лучше, чем был я», - сказал Хосеп перед сегодняшним матчем «Тоттенхэмом».