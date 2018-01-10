Рижское «Динамо» вело в счете, но уступило «Ак Барсу»

В среду рижское «Динамо» провело очередной домашний матч, на этот раз противником стал казанский «Ак Барс». Несмотря на хорошее начало, игра прошла под диктовку гостей, которые в итоге оказались сильнее и победили со счетом 4:1.

Первый период:

Первый период начался в равной борьбе, но затем рижане получили преимущество - уже на третьей минуте вратарь Эмиль Гарипов получил 2+10 минут штрафа. Шайбу «Динамо» забросить не удалось, однако подопечные Гирта Анкипанса уверенно играли первым номером, больше думая об атаке, чем об обороне.

На девятой минуте игрового отрезка за атаку игрока, не владеющего клюшкой был удален Роман Манухов, и

на этот раз рижане лишнего реализовали - отличился Карл Столлери.

VĀĀRTI!

Pēc Salmelas un Makmilana metiena ripa atlec pie Stolerija kurš triec ripu vārtos panākot 1-0 rīdzinieku labā. pic.twitter.com/7NWoITqywL— Viasat Sport Baltic (@ViasatSport_LV) January 10, 2018

Не успел «Ак Барс» опомниться, как «динамовцы» снова оказались у ворот Гарипова, причем самого голкипера в рамке не было. Казалось бы, шайба уже в воротах, но в самый последний момент Лаурису Дарзиньшу помешал защитник, и счет не изменился.

Постепенно «Барсы» инициативу перехватили и

за 2 минуты и 57 секунд до перерыва Владимир Ткачев сравнял счет, а еще через полторы минуты Антон Ландер вывел команду вперед.

Antons Landers raida ripu vārtu virzienā, neveiksmīgi nospēlē Kalniņš un rezultāts jau 2-1 viesu labā. pic.twitter.com/DgqkZF80Yn— Viasat Sport Baltic (@ViasatSport_LV) January 10, 2018

Второй период:

Во втором периоде болельщики увидели большое количество силовой борьбы, а опасных моментов хватало как у одних, так и у других ворот. Однако «Ак Барс» явно переигрывал рижан на классе, в результате чего больше работы было у Яниса Калниньша.

За 20 минут игрового времени рижане умудрились нарушить правила четыре раза, а противник - дважды. В итоге, инициатива переходила от одной команды к другой и обратно.

Нужно отдать должное вратарям - они действовали безукоризненно, раз за разом выручая команду. «Динамо» помогла и хоккейная удача - один раз шайба «поцеловала» штангу.

Отметим, что «Динамо» доигрывало период в меньшинстве - за 53 секунды до перерыва за атаку игрока, не владеющего шайбой, был удален Кристап Зиле. Рижане, казалось, защищались из последних сил, но сумели удержать свои ворота на замке и уйти в раздевалку при счете 1:2.

Третий период:

В третьем периоде «Динамо» всеми силами пыталось отыграться, однако «Ак Барс» уступать и отсиживаться в обороне не собирался, поэтому на площадке наблюдался довольно быстрый и открытый хоккей.

Рижане начали период в меньшинстве и оборонялись успешно, однако страсти быстро накалились, что вылилось в стычки, которые обошлись Микелису Редлихсу в 10 минут дисциплинарного штрафа.

Чаще атаковали гости, «Динамо» же играло на контратаках, устраивая редкие затяжные атаки. В частности, в середине игрового отрезка рижане получили шанс разыграть лишнего, и «Ак Барс» от пропущенной шайбы спасла лишь перекладина.

На 14-й минуте периода Джастин Азеведу забросил в ворота Калниньша третью шайбу, фактически поставив точку в матче.

Конечно, рижане бросили в атаку все силы, но в итоге на оборону времени не оставалось, чем и воспользовался Атте Охтамаа, который переиграл нашего вратаря за 2,5 минуты до финальной сирены

и установил на табло окончательный счет - 4:1 в пользу казанцев.