Латвийские теннисистки на «Fed Cup» обыграли Австрию и встретятся с Сербией

Женская сборная Латвии по теннису в пятницу в Таллине при поддержке трибун уверенно победила в уже ничего не решающей последней дуэли первой группы зоны Европа/Африка Кубка федераций. Латвия со счетом 3:0 обыграла Австрию и в финальном круге в субботу встретится в Сербией.

В одиночных матчах Анастасия Севастова разгромила четвертую ракетку сборной Австрии Пию Кениг, а Алена Остапенко с третьим номером Австрии Меланией Клафнери провела тяжелый трехсетовый матч, но все-таки победила. Победу в трех сетах одержал и парный дуэт Дианы Марцинкевич и Даниелы Висмане.

Отметим, что в этой дуэли никому уже ничего не было нужно, поэтому Австрия выпустила на корт потенциально более слабых теннисисток, тогда как Латвия, чтобы не подвести собравшихся болельщиков, выпустила ведущих теннисисток. Более того, казалось, что Остапенко завершила поединок с травмой.

В субботу в финальном круге Латвия сразится с Сербией, которая в своей группе победила Грузию и Болгарию. В случае победы в этом матче, Латвия получит право побороться за выход во вторую мировую группу.

15-й номер рейтинга WTA Севастова победила Кениг за 58 минут со счетом 6:0, 6:1.

В свою очередь шестая ракетка мира Остапенко переиграла Клафнери со счетом 2:6, 6:0, 6:3, матч продолжался более полутора часов.

В парном матче Марцинкевич и Висмане победили Кениг и Клафнери со счетом 2:6, 6:2, 6:3.