Идеальные болельщицы из Северной Кореи произвели фурор на Олимпиаде

Болельщицы из Северной Кореи зажгли на соревнованиях по шорт-треку на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает Lifter со ссылкой на Stuff.

Внушительная группа поддержки из КНДР заняла практически целый сектор. Болельщицы были одеты в одинаковую форму красного цвета и задали хороший спортивный тон турниру. Многие с удовольствием делали селфи на фоне корейской трибуны.

Делегация 229 болельщиц из Северной Кореи прибыла на Олимпиаду 7 февраля.

Болельщицы были включены в состав делегации после специального отбора, включая изучение их семейного происхождения, взглядов, навыков и верности правящей Трудовой партии Кореи.

Следует отметить, что в национальную команду «Армии красавиц» женщин отбирает лично глава государства Ким Чен Ын. Учитывается возраст, фигура и происхождение женщин.

Они должны быть ростом не выше и не ниже 160 см. Должность в команде считается признаком элитарности.