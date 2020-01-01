Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады

Сборная России по хоккею нанесла поражение команде Чехии в полуфинале мужского олимпийского турнира и впервые за 20 лет пробилась в финал Олимпиады, гарантировав себе как минимум серебряные награды.

Подопечные Олега Знарка переиграли чехов со счетом 3:0. Шайбы забросили Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук. Голкиперу российской команды Василию Кошечкину удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Борьбу за олимпийское золото россияне поведут с сильнейшим в паре Канада - Германия, который выявится позднее в пятницу во втором полуфинальном матче.

Последний раз сборная России участвовала в финальном матче Олимпиады на Играх в Нагано в 1998 году. Тогда россияне проиграли команде Чехии и завоевали серебряные награды.