Российскую олимпийку дисквалифицировали за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне дисквалифицировал российскую бобслеистку Надежду Сергееву, которая сдала положительный допинг-тест на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщается на сайте суда.

Ранее стало известно, что допинг-проба 30-летней Сергеевой, взятая 18 февраля, дала положительный результат на запрещенное вещество – триметазидин.

Разбирательства по данному делу продолжатся после Олимпиады.

Сергеева согласилась с временной дисквалификацией и зарезервировала свое «право добиваться отмены или сокращения срока отстранения».

Также сообщается, что Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы B и уже покинула олимпийскую деревню в Пхенчхане.

Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей на Олимпиаде-2018. Данный результат аннулирован решением CAS.

Напомним, что ранее российские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова стали бронзовыми призерами турнира в дабл-миксте, однако затем россиянин провалил допинг-тест.