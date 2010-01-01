Бывший директор баскетбольных сборных Ючманис обвинил Баскетбольный союз в шантаже

Бывший директор баскетбольных сборных Марис Ючманис обратился в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), обвинив Латвийский баскетбольный союз (LBS) и его генерального секретаря Эдгара Шнепса в шантаже и попытках выжать выделенную Кабинетом министров премию за выдающиеся достижения в спорте, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Шнепс в разговоре с агентством ЛЕТА утверждения Ючманиса о премии назвал ложью. Он пояснил, что Ючманис, завершая работу, оставил финансовые обязательства, которые не хочет выполнять.

Однако пояснения Шнепса о якобы оставленных обязательствах Ючманиса удивили члена правления LBS Эдгара Яунупса,

который рассказал, что союз завершил прошлый финансовый год, но генсекретарь ни о каком перерасходе средств проинформирован не был. Совсем наоборот - Шнепс сообщил, что все в порядке.

Ючманис работал в баскетбольном союзе с 2010 года и все еще является сотрудником этой организации, однако с 14 октября прошлого года он находится в отпуске по уходу за ребенком и свои обязанности сможет начать выполнять в феврале будущего года.

В прошлом году Ючманис получил выделенную Кабмином премию в размере 5524,79 евро за выдающиеся достижения в спорте. Премия ему как директору сборной Латвии полагалась за завоеванный в 2017 году титул чемпионов Европы в баскетболе 3х3. Латвийская команда с Карлисом Паулсом Ласманисом, Наурисом Миезисом, Эдгаром Круминьшем и Агнисом Чаварсом в составе неожиданно стала чемпионом континента в этом виде спорта в июле прошлого года.

Впрочем, еще до получения премии Шнепс проинформировал Ючманиса, что деньги придется пожертвовать LBS, а сам он может оставить себе только 3%, так как такова обычная практика,

в заявлении KNAB написал бывший директор.

9 января этого года Ючманис получил от Шнепса сообщение в «WhatsApp»: «Привет! Пожалуйста, перечисли пожертвование», к которому было присоединено изображение с реквизитами союза. Он на сообщение ничего не ответил.

Через 10 дней - 19 января - Шнепс отправил новое сообщение: «Привет! Что с пожертвованием?». Ючманис ответил, что не хочет этого делать, а также напомнил, что все еще не получил зарплату за октябрь.

Ючманис считает, что за октябрь ему не заплатили, чтобы вынудить сделать пожертвование.

В свою очередь 2 марта Ючманис получил от финансового директора LBS Арвида Григалявича подписанное президентом Валдисом Воинсом распоряжение работодателя о требовании пояснения. Ему нужно пояснить перерасход средств LBS в размере 53 471,78 евро, иначе деньги будут изъяты судебным путем.

В разговоре с ЛЕТА Ючманис действия союза в связи с требованием более 53 000 евро характеризует как шантаж.

«С момента сообщения Шнепса в «WhatsApp» прошло неполных два месяца. Я отказался жертвовать премию и 2 марта получил документ LBS, что на меня подадут в суд за более чем 53 000 евро», - описывает ситуацию Ючманис. «Понятно, что это шантаж, я обратился в KNAB».

В свою очередь Шнепс сказанное Ючманисом назвал глупостью.

Генеральный секретарь пояснил, что Ючманис, завершая работу, оставил финансовые обязательства. «Свою работу он закончил, а счета продолжали приходить», - указал Шнепс, который подтвердил, что выслал бывшему директору сборных документ о перерасходе средств. И на это сообщение нужно ответить в течение 14 дней.

Однако член правления LBS Яунупс был удивлен, услышав о перерасходе средств.

«Мы завершили прошлый финансовый год. От генерального секретаря такой информации не было, совсем наоборот - было сообщение, что все в порядке», - сказал Яунупс.

По словам Яунупса, это какое-то недоразумение или что-то совершенно новое, о чем он как член правления слышит впервые.