Видео: Ирбе чествуют как игрока ТОП 20 в истории НХЛ

В этом сезоне клуб Hurricanes Национальной хоккейной лиги (НХЛ) празднует свой 20-летний юбилей. В истории клуба одним из 20 лучших игроков был признан и вратарь из Латвии - знаменитый Артур Ирбе. Прошедшей ночью (по латвийском времени) Ирбе провел символическое вбрасывание перед матчем НХЛ. Предлагаем видео с этого события.

В течение своей карьеры Артур Ирбе провел 13 сезонов в различных командах НХЛ – он играл за Sharks, Stars, Canucks и Hurricanes. В последней он провел 6 сезонов и в 2002 году помог команде пробраться до финальной серии борьбы за Кубок Стенли.

В 1994 и 1999 году Ирбе играл в матче Всех звезд НХЛ.