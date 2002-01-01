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Видео: Ирбе чествуют как игрока ТОП 20 в истории НХЛ

TVNET
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Artūrs Irbe (NHL spēle 2002. gada 23. novembrī Karolīnas «Hurricanes» - Monreālas "Canadiens") | Фото: AP/LETA

В этом сезоне клуб Hurricanes Национальной хоккейной лиги (НХЛ) празднует свой 20-летний юбилей. В истории клуба одним из 20 лучших игроков был признан и вратарь из Латвии - знаменитый Артур Ирбе. Прошедшей ночью (по латвийском времени) Ирбе провел символическое вбрасывание перед матчем НХЛ. Предлагаем видео с этого события.

В течение своей карьеры Артур Ирбе провел 13 сезонов в различных командах НХЛ – он играл за Sharks, Stars, Canucks и Hurricanes. В последней он провел 6 сезонов и в 2002 году помог команде пробраться до финальной серии борьбы за Кубок Стенли.
В 1994 и 1999 году Ирбе играл в матче Всех звезд НХЛ.

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