Ирония судьбы: источником норовируса на Олимпиаде в Пхенчхане оказалась вода для рук

Вспышка норовируса во время зимних Олимпийских игр 2018 года в корейском Пхенчхане в прошлом месяце была вызвана резервуарами для воды в мобильных туалетах, утверждает портал InsideTheGames со ссылкой на органы здравоохранения Южной Кореи.

По данным источника, генотип вируса, обнаруженный в этих резервуарах с водой, соответствовал генотипу зараженных пациентов.

По иронии судьбы источником инфекции оказалась вода, используемая для мытья рук и прочих гигиенических процедур, применение которых по требованию организаторов было многократно усилено в связи со вспышкой норовируса.

Всего на Играх-2018 было зарегистрировано 323 случая заболевания норовирусом. В целях профилактики атлетам советовали чаще мыть руки. В том числе и в ходе посещения переносных туалетных кабинок, коих в Олимпийской деревне насчитывалось 570 штук.

После подтверждения причин происхождения вируса все резервуары для воды были очищены и стерилизованы. Другим источником норовируса, вероятно, была вода в ресторанах.

Еще перед открытием Олимпиады первая вспышка норовируса привела к отстранению от работы около 1200 охранников олимпийских объектов, чьи посты заняли 900 солдат. Тогда же санитарные службы заявили о необходимости проведения проверки водопроводной воды, а также запасов продуктов на предмет вируса.

Как правило, вспышки норовируса регистрируются в Южной Корее с ноября по апрель. Инфекция вызывает рвоту и диарею спустя один-два дня после контакта.