Остапенко продолжает отлично играть и попадает в финал престижного турнира

Ведущая латвийская теннисистка Алена Остапенко отлично провела турнир в Майами WTA «Premier». Первая ракетка страны в пятницу утром (по латвийскому времени) с результатом 7-6 (1), 6-3 в полуфинале обыграла автора крупнейшего сюрприза этих соревнований, американку Даниэль Роуз Коллинз, которая начала турнир с квалификации. У Остапенко пятая победа подряд, и это ее самый успешный турнир в этом сезоне.

Игра длилась час и 39 минут.

За попадание в финал Остапенко уже получила 650 пунктов в рейтинге и 654 380 долларов США.

В финале она сразится с другой американской Слоан Стивенс, которая в полуфинале со счетом 3-6, 6-2, 6-1 обыграла Викторию Азаренко из Белоруссии. Игра за трофей турнира состоится в субботу в 20:00 по латвийскому времени.

Если Остапенко выиграет турнир в Майами, то в рейтинге WTA она поднимется на рекордное для себя и для Латвии 4-е место.