Бессменный президент Международного союза биатлонистов 72-летний Андерс Бессеберг на время расследования оставил свой пост. Его подозревают в сокрытии 65 российских допинговых дел с 2011 года.

Российские биатлонисты могут оказаться в центре громкого скандала и расследования, проводимого в отношении Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщила в четверг, 12 апреля, французская газета Le Monde начато антидопинговое расследование в отношении россиянина Евгения Устюгова - двукратного олимпийского чемпиона: в масс-старте в 2010 году и в эстафете в 2014 году. При этом издание ссылается на главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главу Московского антидопингового центра Григория Родченкова, по данным которого у спортсмена, начиная с 2010 года, присутствовали аномальные значения в биологическом паспорте. Однако IBU скрыл эти сведения, в том числе и от самого спортсмена.

«Доказанное применение допинга»

Издание также утверждает, что подавший в отставку на время расследования 72-летний Андерс Бессеберг - бессменный президент IBU с момента его основания - получил за поддержку российских атлетов финансовое вознаграждение, которое было передано ему в небольшом дипломате. Размер суммы пока неясен. По информации Le Monde, речь может идти о 200-300 тыс. долларов (162-244 тыс. евро).

Днем ранее ежедневная норвежская газета Verdens gang со ссылкой на информированные источники сообщила, что Бессеберга подозревают в сокрытии 65 российских допинговых дел с 2011 года. Речь шла как о положительных пробах, так и об аномальных показателях в биологических паспортах, что может свидетельствовать о применении спортсменами запрещенных препаратов. Имена атлетов не раскрываются. В то же время, по данным издания, семнадцать из 22 российских биатлонистов, которые в сезоне 2016/17 участвовали в Кубке мира и в Кубке IBU - серии континентальных соревнований в этом виде спорта у мужчин и женщин - связаны со случаями «доказанного применения допинга».

«Мне лично это очень неприятно. Это плохо и для репутации биатлона. Я по-другому представлял себе итог моей 30-летней работы», - заявил глава IBU в интервью норвежскому изданию Nettavisen. Полиция уже провела обыски дома у Бессеберга, конфисковала его телефоны, компьютер и документы. Следственные действия ведутся в Австрии и в Норвегии. Бессберг уже объявил, что не будет участвовать в предстоящих в сентябре выборах главы IBU. «Надеюсь, что к этому моменту ситуация разрешится», - выразил надежду он.

Как отмечало австрийское издание Der Standard, Бессеберг известен своей критикой санкций, введенных против российских спортсменов в связи с применением допинга.

Накануне сотрудники австрийской уголовной полиции провели обыски в штаб-квартире IBU в Зальцбурге в связи с расследованием, в котором фигурируют президент и генсекретарь организации Андерс Бессеберг и Николь Реш (Nicole Resch). В заявлении, опубликованном пресс-службой IBU, отмечается, что организация в полной мере сотрудничает со следствием.