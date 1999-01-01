Один из самых успешных тренеров НХЛ завершил карьеру после 22 сезонов в лиге

Главный тренер клуба «Даллас» Кен Хичкок принял решение завершить карьеру. Наставник провел в НХЛ 22 сезона, в течение которых возглавлял «Даллас», под его руководством в первый и последний раз выигравший Кубок Стэнли в 1999 году, «Филадельфию», «Коламбус» и «Сент-Луис».

«Для нас было честью, что Кен тренировал нас, - приводит слова владельца «Далласа» Тома Гальярди официальный сайт лиги. - Хорошо, что он закончил карьеру именно в нашей команде. Это определенно тренер уровня Зала хоккейной славы, который оставил богатое наследие».

За тренерскую карьеру Хичкок одержал 823 победы в 1536 матчах регулярных чемпионатов. По количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ Хичкок занимает четвертое место. Лидером является Скотти Боумэн (2141), второе место занимает действующий тренер «Чикаго» Джоэль Кенневилль (1621), третье - Эл Арбор (1607).

На счету Хичкока также 168 матчей в качестве главного тренера в плей-офф (86 побед, 82 поражения), что является восьмым результатом в истории лиги.

Хичкок был тренером сборной Канады на чемпионате мира 2008 года, где канадцы в финале уступили сборной России в дополнительное время. На мировом первенстве 2011 года канадцы под его руководством вылетели на стадии 1/4 финала, также проиграв сборной России (1:2). Кроме того, он входил в тренерский штаб национальной команды Канады на победных Олимпийских играх 2002, 2010 и 2014 годов.