Горкшс: имя Индриксонса сейчас очень вредит футболу Латвии

Выборы президента Латвийской футбольной федерации (LFF) пройдут 27 апреля. На них стартуют три кандидата - Кришьянис Клявиньш, Каспар Горкшс и Вадим Ляшенко. Сегодня предлагаем вашему вниманию видеоинтервью с Горкшсом.

С 1996 года федерацией руководит Гунтис Индриксонс. Горкшс считает, что с того момента хозяйственное правление латвийского футбола себя исчерпало, поэтому необходимы кардинальные перемены.

Новый президент LFF должен представлять интересы футбола в наивысших эшелонах власти - в правительстве, самоуправлении, на международном уровне, считает Горкшс. По его мнению, президент федерации - не организатор отдельных соревнований или спонсор мероприятий.

«То, что меня называли протеже Гунтиса Индриксонса, принесло больше зла, чем добра. Несмотря на то, что я пытаюсь это отрицать, разговоры не утихают. Имя Гунтиса Индриксонса очень вредит футболу Латвии. Я не поддерживаю принятое правлением LFF решение, что ему нужно дать должность почетного президента. Конечно, нужно относиться с уважением к тому, что он сделал в прошлом на благо футбола Латвии. Сейчас было бы лучше, если бы Гунтис Индриксонс держался по-возможности подальше от латвийского футбола», - рассказал Горкшс.

«Я хочу быть активным президентом, участвовать в ежедневной работе. Это только логично, что должность оплачивается. Организация LFF - с бюджетом в 7,2 миллиона. Это большая ответственность. Получая зарплату, я возьму на себя ответственность за использование бюджета», - добавил бывший футболист и капитан сборной Латвии.

Горкшс считает, что работа президента LFF должна быть ограничена сроками. По его мнению, одно лицо можно выбирать на должность максимум на три срока. «Два срока или 8 лет - слишком мало, однако 12 лет может быть оптимальным сроком, сколько может работать человек в должности президента LFF».

LFF должна быть открыта для вопросов о каждом решении, нужно их обосновывать. Горкшс предлагает, чтобы все заседания правления LFF записывались в аудио и видеоформатах, и чтобы эти записи были доступны для СМИ и остальной общественности.

До этого LFF пыталась получить политическое или бизнес лобби, выдвигая в должности политиков или бизнесменов, считает Горкшс. По его мнению, это устаревшая постсоветская система. Президент LFF должен быть из футбольной среды, должен быть способным ассоциироваться с проблемами футбола. Лобби нужно попробовать заработать трудом.

Самый лучший вариант для игр сборной Латвии - стадион «Даугава», указывает Горкшс. «В долгосрочном периоде стадион «Сконто» точно не решение, так как нет ясности с тем, кому он принадлежит, кто его обслуживает. Сейчас LFF вкладывает деньги, чтобы в краткосрочном периоде улучшить стадион «Сконто», но в этом нет логики. Нужно перебираться на стадион «Даугава«. Кроме того, Лиепайский стадион нужно переделать под требования УЕФА, нужно найти возможность развивать стадионы Юрмалы и Вентспилса. Сейчас не было бы правильным направить пару десятков миллионов на большие проекты, из-за чего пострадали бы другие футбольные сферы».

Недавно сборная Латвии в проверочном матче со счетом 0:1 уступила Гибралтару. После этого матча правление федерации освободило от должности главного тренера Александра Старкова, годовая зарплата которого составляла 75 000 евро.

«Я поговорил со своим бывшим тренером Романом Григорчуком [украинский специалист], но более подробно я в этот процесс не углублялся. Создана рабочая группа, которая над этим работает, она создала список из 10 кандидатов. Надеюсь, что нового тренера не найдут до выборов президента. Тогда процесс был бы более естественным и гармоничным», - рассказал Горкшс.

«Ясно, что зарплата в 75 000 евро, которая была у Старкова, на международном рынке неконкурирующая. Больше бы хотелось говорить о вложении тренера, а не о зарплате. Будет ли он приезжать на неделю, когда идет подготовка сборной, или он как Боб Хартли в хоккее будет путешествовать по Латвии и говорить со всеми, вовлеченными в этот вид спорта», - отметил экс-капитан сборной.