Нурмагомедов заявил о готовности побить Макгрегора во дворе

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отметил, что рассчитывает на бой против ирландца Конора Макгрегора в 2018 году и даже готов побить соперника во дворе. Слова спортсмена передает «Спорт-Экспресс».

«Если Атлетическая комиссия Нью-Йорка лишит Конора лицензии, то мы же можем подраться в Лас-Вегасе, ну или где-то во дворе», — отметил 29-летний россиянин. Нурмагомедов также сообщил, что переговоры о поединке идут, однако посетовал на то, что процесс продвигается медленно.

В качестве альтернативы ирландцу рассматривается американский боец Дастин Порье. 15 апреля Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что Порье является претендентом на титульный бой против Нурмагомедова.

8 апреля Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе. В главном бое UFC 223 россиянин оказался сильнее американца Эла Яквинты.

5 апреля Макгрегор совершил нападение на автобус, в котором находились участники UFC 223. Нарушитель позже добровольно сдался в руки властям и был отпущен из зала суда под залог.

Нурмагомедов в своей профессиональной карьере не потерпел ни одного поражения, удерживая рекорд в 26 побед (8 нокаутом). Макгрегор в свою очередь имеет в своем активе 21 победу и три поражения.