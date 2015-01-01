Сегодня сборная Латвии по хоккею сыграет против Словакии

Сборная Латвии по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира в Дании в пятницу и субботу на выезде проведет два проверочных матча со сборной Словакии. Сегодняшний матч начнется в 18:00, а посмотреть трансляцию можно будет на телеканале LTV7.

Первые две прошедшие игры, состоявшиеся в рамках «Euro Hockey Challenge», Латвия проиграла Норвегии со счетом 2:3 и 2:6, а на прошлой неделе на своей площадке дважды уступила Финляндии - 0:3 и 0:5.

В свою очередь словаки потерпели два поражения и одержали две победы - сначала они 3:6 и 1:7 уступили шведам, а затем со счетом 2:1 (б) и 4:1 обыграли Германию.

В прошлый раз сборные Латвии и Словении встречались между собой в прошлом году на чемпионате мира. Янис Спруктс, Земгус Гиргенсонс и Андрис Джериньш реализовали большинство, благодаря чему Латвия победила 3:1.

В свою очередь в 2015 году команды провели два проверочных матча, в которых Латвия выиграла со счетом 3:2 (б) и 5:1.

В Словакию с командой поехали и игроки Американской хоккейной лиги - голкипер Кристер Гудлевскис и защитник Кристофер Биндулис. Кроме того, на поле выйдут и потенциальные лидеры атаки - Роберт Букартс, Микс Индрашис и Микелис Редлихс.

В свою очередь в Риге остались Эгилс Калнс, Андрис Джериньш, Оскарс Цибульскис, Кристап Сотниекс, Роберт Калькис, Ренарс Карклс, Ралфс Фрейбергс и Эрнест Томасс.

Состав сборной Латвии на игры против Словакии (20 и 21 апреля):

Вратари: Марис Ючерс, Улдис Чалпа, Кристерс Гудлевскис.

Защитники: Гунтис Галвиньш, Кристап Зиле, Увис Балинскис, Эдгарс Сиксна, Кристофер Биндулис, Артурс Салия, Эрик Шевченко, Кристиан Рубинс.

Нападающие: Робертс Букартс, Никита Евпалов, Микелис Редлихс, Микс Индрашис, Виталий Павлов, Гинтс Мейя, Гунар Скворцов, Оскар Батня, Френк Разгалс, Марис Бичевскис, Мартиньш Карсумс, Родриго Аболс, Мартиньш Ципулис, Ренарс Крастенбергс.