Сегодня в Риге - праздник спорта для детей и молодежи нацменьшинств

Для содействия общению и дружбе проживающих в Латвии детей и молодежи разных национальностей Латвийская олимпийская академия (ЛОА) сегодня проводит ежегодный праздник спорта для детей и молодежи нацменьшинств Латвии «Едины в спорте».

Праздник пройдет в Олимпийском центре «Elektrum» с 11.00 до 15.00, а откроет его президент Раймонд Вейонис.

В мероприятии примут участие более 350 детей и подростков из 15 латвийских национальных культурных обществ - эстонского, немецкого, польского, армянского, греческого, еврейского, литовского и др.

На празднике предусмотрены и командные соревнования по футболу, народному мячу и эстафете, и индивидуальные.

Спортивный праздник пройдет под девизом «Главное не победа, а участие в борьбе за победу!», каждый участник получит памятные призы ЛОА.

Праздник спорта детей и молодежи нацменьшинств Латвии «Едины в спорте» проводится в 29-й раз.