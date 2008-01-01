Криштиану Роналду намекнул на уход из «Реала»

Главная звезда мадридского «Реала» Криштиану Роналду не исключил уход из команды после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем». По слухам, Роналду может покинуть «королевский клуб» из-за возможного перехода в него бразильца Неймара.

«Было здорово играть за «Реал«. Через несколько дней я сообщу кое-что болельщикам, которые всегда поддерживали меня», - цитирует «Интерфакс» заявление Криштиану после финального матча еврокубка в Киеве.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему он говорит об игре в «Реале» в прошедшем времени, Роналду сказал, что «сейчас не лучшее время говорить об этом», что он намерен поехать в расположение сборной Португалии для подготовки к чемпионату мира 2018 года, а затем обо всем сообщит.

«Реал» в субботу в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, одолев в финале турнира английский «Ливерпуль» (3:1) благодаря голу Карима Бензема и дублю Гарета Бейла.

Контракт Роналду с «Реалом» рассчитан до 2021 года. Главный тренер клуба Зинедин Зидан заявил, что вскоре тон Роналду может измениться.

«Он останется с нами в «Реале«. Возможно, через три-четыре дня он скажет что-то совсем другое», - цитирует Зидана РИА «Новости» со ссылкой на АР.

Роналду перешел в мадридский «Реал» из английского «Манчестер Юнайтед» в июле 2009 года. В составе «сливочных» португалец дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. В 2008 году Криштиану также побеждал в ЛЧ с английским «Манчестер Юнайтед».