Остапенко сложила полномочия чемпионки «French Open» в первом же круге

Прошлогодняя чемпионка Открытого чемпионата Франции по теннису Алена Остапенко в воскресенье в Париже со счетом 5:7, 3:6 уступила украинке Катерине Козловой, которая преподнесла первую сенсацию на турнире в этом году.

Матч, прошедший на центральном корте «Roland Garros», продолжался полтора часа.

После этого поражения Остапенко переживет падение в мировом рейтинге, в котором сейчас она занимает пятое место.

Через две недели погасятся набранные 2000 очков WTA, в результате чего она, скорее всего, покинет десятку сильнейших.

Между собой соперницы встречались дважды, и оба раза латвийская спортсменка проигрывала. Украинка оказалась сильнее в 2014 году на соревнованиях ITF в Италии и в 2016 году во втором круге турнира серии «International».

24-летняя Козлова в феврале впервые в карьере дошла до финала турнира WTA, уступив в титульном матче венгерке Тимее Бабоше.

Алена Остапенко, в свою очередь, в этом сезоне в 23 матчах одержала 12 побед.

Во втором круге Кощлова сыграет с белоруской Викторией Азаренко или чешкой Катериной Синяковой. Азаренко находится в рейтинге WTA на 82-й позиции, а Синякова занимает 57-е место.

В прошлом году Остапенко одержала победу на «French Open», что стало одним из крупнейших достижений в истории латвийского спорта. Она стала первой латвийской теннисисткой в первой десятке рейтинга и приняла участие в итоговом турнире WTA.

На Открытом чемпионате Франции сыграет и вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова. 20-я ракетка мира Севастова начнет турнир в понедельник матчем против Марианы Дуке-Мариньо из Колумбии, которая находится в рейтинге WTA на 113-й строчке.

Остапенко и Севастова сыграют и в парном турнире. Первая встретится с россиянкой Еленой Весниной, а соперницей Севастовой станет Менди Минелла из Люксембурга.